«Зі своєю совістю я чиста»: Віра Брежнєва про минуле у рф та хейт

Віра Брежнєва, яка розлучилася з композитором та продюсером Костянтином Меладзе, в інтерв’ю виданню elle.ua згадала, що відчувала у перші дні великої війни:

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«Я пам'ятаю тільки жах і страх. Мені хотілося чимось допомагати, і я розуміла, що все, що я можу зараз, — це волонтерити, тому що в мене не було внутрішньої сили для того, щоб навіть у публічний простір виходити. Оскільки тоді, з самого початку, я була в Італії, перше, що я зробила, — знайшла найближчий склад гуманітарної допомоги й пішла туди допомагати. Ми з мамою працювали там з ранку до вечора з іншими жінками. Я більше нічого не пам'ятаю про цей період. Біль, сльози, сум, страх і волонтерство».

За словами Віри, вона спокійно реагує на хейт щодо її минулого життя та роботи у росії.

«Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю, що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста».

Раніше Віра Брежнєва розповіла, як відновитися після болісного розлучення.

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