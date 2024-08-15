«Залишався вірним присязі до кінця»: під Краматорськом загинув воїн з Житомирщини

У боях за вільну й незалежну Україну загинув 34-річний Руслан Ткачук. Він — уродженець Хмельниччини, там з’явився на світ, там навчався — спочатку у школі, потім — на спеціаліста з програмного забезпечення.

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Однак з армією своє життя Руслан пов'язав, починаючи зі строкової служби, повідомляє Бердичівська міська рада. Строкову службу він проходив у Бердичеві — у 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Згодом захисник підписав контракт із ЗСУ і певний час віддав військовій справі.

«Пішов у запас і пов’язав своє життя з будівництвом: близько 9-ти років будував об’єкти у Києві, у Бердичеві», — повідомляють земляки.

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У липні 2023-го Руслана Ткачука мобілізували. Він ніс службу на посаді механіка-водія механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади.

«7 серпня у складі свого підрозділу солдат виконував бойове завдання з виявлення та знищення противника біля одного з населених пунктів, що у Краматорському районі на Донеччині. Залишаючись вірним військовій присязі до кінця, він геройськи загинув».

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Раніше повідомлялося, що від ракетного удару по Костянтинівці загинув поліцейський.

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