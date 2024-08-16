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«Завжди будь»: Наталка Карпа показала сюрприз від чоловіка-військового

22:00 17 серпня 2024
Наталка Карпа та Євген Тєрєхов

Українська співачка Наталка Карпа, яка разом з популярною блогеркою переспівала народний хіт, 14 серпня відсвяткувала День народження. Виконавиці виповнилось 43 роки, і від ранку вона отримувала сотні привітань від рідних, друзів та шанувальників. По особливому привітав Карпу її чоловік Євген Тєрєхов, який зараз на передовій. Попри відстань, боєць влаштував їй сюрприз.

Насамперед чоловік присвятив дружини та мамі їхньої донечки Злати допис в Instagram, де подякував за все.

«Дякую тобі за те, що завжди поруч. Ти — підтримка і опора, радість і ніжність. Ти — мама, донька, дружина, подруга. Завжди будь!» — написав Тєрєхов.

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Після того Наталка у сторіс показала великий букет червоних троянд, поруч була листівка з написом: «З днем народження, кохана!«

Раніше розповідали, як Дмитро Монатік привітав свою дружину Ірину в її день народження.

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