«Завжди будь»: Наталка Карпа показала сюрприз від чоловіка-військового

Українська співачка Наталка Карпа, яка разом з популярною блогеркою переспівала народний хіт, 14 серпня відсвяткувала День народження. Виконавиці виповнилось 43 роки, і від ранку вона отримувала сотні привітань від рідних, друзів та шанувальників. По особливому привітав Карпу її чоловік Євген Тєрєхов, який зараз на передовій. Попри відстань, боєць влаштував їй сюрприз.

ВІДЕО ДНЯ

Насамперед чоловік присвятив дружини та мамі їхньої донечки Злати допис в Instagram, де подякував за все.

«Дякую тобі за те, що завжди поруч. Ти — підтримка і опора, радість і ніжність. Ти — мама, донька, дружина, подруга. Завжди будь!» — написав Тєрєхов.

РЕКЛАМА

Після того Наталка у сторіс показала великий букет червоних троянд, поруч була листівка з написом: «З днем народження, кохана!«

Раніше розповідали, як Дмитро Монатік привітав свою дружину Ірину в її день народження.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook