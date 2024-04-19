«Бомба!»: Наталка Карпа разом з популярною блогеркою переспівали народний хіт

Популярні музиканти з проєкту KOLABA — львів’янин Андрій Павлеса та полтавчанин Владислав Крипак, відомі своїми дуєтами з Іво Бобулом та Павлом Зібровим, випустили новий хіт. Разом зі співачкою Наталкою Карпа та блогеркою Аліною Жук вони переспівали відому українську пісню «Зеленеє жито».

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«Створивши унікальний проєкт, ми поєднали відомі мотиви народних пісень з передовими технологіями віртуальної реальності, — сказали, презентуючи кліп у проєкті KOLABA. — Тепер слухачі матимуть змогу стати частинкою величного культурного спадку та відчують енергію справжньої української атмосфери. Ми — не лише творці, а й ланцюжок між минулим та сучасним. Наша місія — показати, що українська музика завжди знаходить спосіб проникати у серця та залишатися актуальною».

Співачка Наталка Карпа, яка розповіла «ФАКТАМ» про випробування останнього часу, нагадала, що популярною народну пісню «Зеленеє жито» свого часу зробила народна артистка України Оксана Білозір.

«Зеленеє жито» ми вибрали одностайно з багатьох інших композицій, — сказала Наталка. — Було дуже цікаво попрацювати в колаборації із музичним проєктом та блогеркою з Волині Аліною Жук, яка співає".

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Шанувальники проєкту відразу відреагували на нове тріо, зауважив, що українських пісень повинно бути ще більше.

«Як добре коли стилізують українську народну творчість», — написали у коментарях.

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«Я вражена! — зізналась шанувальниця. — Яка гарна пісня! Який кліп… Наталочка, хлопці, ви чудові! Браво! Слава Україні!»

«Бомбааа!!! — були у захваті від хіта. - Вітаю з премʼєрою! Молодці!»

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Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil презентували нові образи для «Євробачення».

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