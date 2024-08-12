«Все моє життя»: Монатік вразив освідченням

Популярний артист Дмитро Монатік чуттєво привітав свою дружину Ірину в її день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав вірш, присвячений коханій. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пара чекає на третю дитину.

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«І навіть якщо небо розбилось

І сліди всі замело снігом,

Якщо час посміє твоє імʼя загубити…

(Час не зможе стерти твоє Імʼя)

І навіть якщо земля згасає

І на ній ні душі вже немає,

Я тебе не забуду.

Я тебе знайду.

Я тебе дожену і буду любити.

Я тебе знайду і буду любити.

Вічно»

«З днем народження, моя I.V., — написав Дмитро під фото з дружиною. — Дякую тобі за кожен день. За кожну ніч. Ти — все моє життя».

Шанувальники артиста високо оцінили його освідчення.

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«Завжди чекаю Ваші вірші, присвячені дружині, — це щось неймовірне, — зазначили у коментарях.

«Тільки ти так вмієш описати кохання», — вирішили підписники.

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«Кохання робить з нас кращих людей, — написали шанувальники. - Ви чудова пара, і з тим, як Монатік завойовує нашу любов до нього своїми піснями, дуже очевидно, яка вона, ваша любов. Бережіть один одного».

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Нагадаємо, нещодавно хореограф Євген Кот відверто розповів про складнощі при народженні дитини.

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