Томати дружно і швидко почервоніють: відома городниця назвала три способи прискорення дозрівання помідорів без хімії та добрив

На жаль, літо завершує свій тримісячний марафон, і поки аграрій Валерій з Київщини бідкається, що деякі сорти ремонтантної малини можуть не встигнути відплодоносити, не менше городників у всіх регіонах країни висловлюють подібні прогнози щодо інших культур.

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Втім, кожний випадок, певно, вимагає ретельного вивчення з метою прискорити дозрівання сільськогосподарських культур. Зокрема українська блогерка, відома як «городниця з Одеси», запропонувала цілих три способи прискорення дозрівання томатів.

Метод 1. Наприкінці серпня варто прищіпити верхівки та видалити зайві пасинки на верхній частині стебла томатів. Так рослина кине всі сили на визрівання наявних томатів.

Метод 2. Сміливо видаліть нові квітконоси — вони вже користі не принесуть, а визрівання плодів уповільнять. Одночасно акуратно обрізаємо зайве листя — до першої кисті. Також слід скоротити полив, роблячи це поступово, щоб не шокувати рослини.

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Метод 3. Цей екстремальний метод авторка каналу якось підгледіла у старій телепередачі «Село і люди». Він полягає у порушенні цілісності кореневої системи помідорів. Для застосування цього методу треба відступити від рослини на 30 см і встромити в землю лопату, тим самим відділивши бічні відгалудження коренів.

Якщо ж вже час збирати врожай, а на помідорному стеблі є і бурі, і стиглі томати, зріжте рослини на рівні землі і підвісьте верхівкою вниз у сухому прохолодному місці. Підвішені так рослини швидко віддадуть плодам усі корисні речовини, накопичені під час зростання і томати дозріють.

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А вже достиглі помідорчики варто нагайно заквасити на зиму з виноградним листям і гірчицею, як це зробила «колега» фермерки з YouTube.

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