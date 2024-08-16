Аграрій з Київщини Валерій показав свій «райський сад» і розповів про 2 ремонтантних сорти малини (відео)

Поки городниця з Одеси ділиться секретами відбору продуктивного насіння томатів, а «фермерка-красуня» розповідає про те, як в Індії вибирають цибулю промисловим методом, аграрій з Київщини Валерій взявся за «наведення краси» у саду, а також показав два ремонтантних сорти малини.

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Спочатку аграрій показав свою присадибну ділянку на дачі.

Схоже, побачене на відео по-хорошому шокувало читачів, які порівнюють його з «райським садом».

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В іншому відео Валерій розповів підписникам про два сорти ремонтантної (ті, які зацвітають два чи три рази за сезон) малини — «Полана» та «Полонез».



При цьому Валерій зазначив, що плодоношення «Полани» вже починається, а «Полонезу» буде трохи пізніше, тому про повноцінне порівняння поки немає можливості говорити. Але чекати теж немає смислу, адже згодом плодоношення у «Полани» закінчиться.

Тому більше уваги аграрій приділив саме цьому сорту.

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Висота кущів «Полани» — 80−90 см, приживлюваність саджанців — 9 з 10, що можна вважати непоганим. При цьому важливо, що родити малина цього сорту починає вже в перший рік після посадки.

В цілому сорт фермеру подобається — доволі велика і солодка ягідка вагою приблизно 3 грами. Цей сорт має перевагу над «Таганкою», яку Валерій вирощував раніше.

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«За що мені подобається ремонтантна малина, — ділиться враженнями фермер, — так це за те, що вона починає плодоношення вже на пагонах першого року».

Для сім'ї аграрія з двох людей цілком вистачає 20 кущиків малини — по 10 кожного сорту. Займає малина небагато місця на дачі — рядки по 4 метра в довжину, при відстані між рядками в півтора метра.

Такий простір був залишений задля того, щоб рослини були добре освітлені.

«Не шкодую, що вибрали саме цей сорт, — робить висновок про „Полану“ Валерій. — Якщо чесно, ми його раніше не вирощували. А загалом ми з дружиною цим сортом задоволені. Трохи бентежить, що кущі поки не надто високі — можливо, що наступного року вони будуть набагато вищими».

Далі Валерій переходить до «Полонезу» і зазначає, що на перший погляд кущі малини цього сорту вищі.

Продовження огляду сорту дивіться у відео пана Валерія.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити, щоб ягоди малини стали більшими.

Фото: скріншо відео

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