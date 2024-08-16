Квасимо помідори на зиму: зберігають смак аж до весни

Квашені помідори є одним з улюблених смаколиків на столі під час усіх зимових свят. І рецепт їх приготування є чи не в кожної винахідливої українки.

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Одна з них, авторка досить популярного в Мережі каналу «Сільська господиня», показала, як готує такі помідори на зиму.

Їх секрет — у додаванні виноградного листя та гірчиці.

Що потрібно взяти:

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помідори — тверді, невеликого розміру;

кріп;

перець чорний горошком і перець духмяний;

листя смородини, петрушки, хрону;

часник;

гірчичний порошок (можна взяти й гірчицю в тюбику);

вода;

сіль.

Остання додається в пропорції 1 ложка солі з верхом (35 г) на 1,5 літрову банку. Тобто на 3-літрову банку сміливо можна брати 70 г.

Приготування

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На дно підготовлених простерилізованих банок викладіть зелень, часник, а зверху — помідори. Заповнивши банку помідорами щільно, додайте зверху сіль і залийте холодною чистою водою.

Накрийте зверху виноградним листям і щільно закрийте кожну банку капроновою кришкою, змазаною зсередини гірчицею.

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«Такі помідори сміливо зберігаються до самої весни», — запевняє авторка рецепту.

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