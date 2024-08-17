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Суспільство та люди

«Хочу заспокоїти матусь»: у Мінреінтеграції спростували позбавлення частини переселенців виплат з 1 вересня

9:59 17 серпня 2024
Гривні

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, де раніше попереджали переселенців про шантаж з боку окупаційних адміністрацій на ТОТ, прояснили питання з грошовими виплатами, які отримують на дітей батьки-ВПО.

Так, віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заявила, що внутрішьо переміщені особи, діти яких і з нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі, не будуть позбавлені виплат, якщо вони їх отримують згідно з законодавством, передає «Укрінформ».

Верещук зазначила, що в міністерство звертаються переселенці та скаржаться, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня.

«Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу», — сказала Верещук та додала, що ухвалено рішення з 1 вересня продовжити на півроку виплати людям з числа ВПО, які їх до цього отримували: «Йдеться про 1,5 млн осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь».

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Раніше в Мінсоцполітики анонсували запровадження нового виду допомоги ВПО — виплати переселенцям, які орендують житло.

Фото Pixabay

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