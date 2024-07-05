Для переселенців запровадять новий вид виплат: хто може розраховувати

Внутрішньо переміщені особи незабаром зможуть отримати новий вид виплат. На субсидію від держави претендуватимуть ті, хто орендує житло.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Міністерство спільно з Офісом Ради Європи в Україні проведе публічне обговорення цього нового інструменту 10 липня.

Внутрішньо переміщені особи отримають допомогу на проживання в таких обсягах:

- для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

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- для інших — 2000 гривень.

У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень.

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Зазначимо, що з 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Варто також нагадати, в яких випадках у переселенців можуть забрати допомогу.

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