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Гроші

Для переселенців запровадять новий вид виплат: хто може розраховувати

18:33 5 липня 2024
гроші

Внутрішньо переміщені особи незабаром зможуть отримати новий вид виплат. На субсидію від держави претендуватимуть ті, хто орендує житло.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Міністерство спільно з Офісом Ради Європи в Україні проведе публічне обговорення цього нового інструменту 10 липня.

Внутрішньо переміщені особи отримають допомогу на проживання в таких обсягах:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

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- для інших — 2000 гривень.

У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень.

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Зазначимо, що з 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Варто також нагадати, в яких випадках у переселенців можуть забрати допомогу.

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