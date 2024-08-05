«Не піддавайтеся на шантаж»: у Мінреінтеграції відреагували на заклик росіян до переселенців

Окупаційна влада рф намагається заманити громадян України повернутися на тимчасово окуповані території, шантажуючи їх позбавленням майна. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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«Не піддавайтеся на шантаж. Не їдьте на ТОТ. Якщо у вас є інформація про факти незаконного позбавлення українців житла на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, просимо повідомляти правоохоронним органам України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548», — повідомили у відомстві.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні запустили експеримент із дистанційного обстеження зруйнованого житла на окупованих територіях.

Фото: investigator.org.ua

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