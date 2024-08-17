Обробка окропом не допоможе: як часто потрібно міняти губки для миття посуду

Губки для миття посуду, які можна класти в пральну машину для збору з речей волосся або вовни тварин, при традиційному використанні варто часто міняти.

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Вони виготовлені з м'якого пористого матеріалу, який добре вбирає воду та утримує її. А в теплому та вологому середовищі кухонної губки бактерії почуваються як у раю, пише видання «На пенсії» з посиланням на дослідження, яке провів журнал Scientific Reports.

Дослідження показало, що навіть обробка окропом і пропарювання губки для посуду в мікрохвильовій печі не позбавляє її від 100% мікробів.

Фахівці радять міняти губку для миття посуду раз на тиждень. Якщо ж її вигляд чи запах вам не подобається через кілька днів використання, то поміняйте її раніше, не чекаючи семиденного терміну.

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Про те, як за допомогою виделки та губки для миття посуду винахідливі господині миють важкодоступні місця унітазу, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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