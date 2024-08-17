40.99 / 41.49 45.00 / 45.63
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Обробка окропом не допоможе: як часто потрібно міняти губки для миття посуду

16:29 17 серпня 2024
Губки для миття посуду

Губки для миття посуду, які можна класти в пральну машину для збору з речей волосся або вовни тварин, при традиційному використанні варто часто міняти.

Вони виготовлені з м'якого пористого матеріалу, який добре вбирає воду та утримує її. А в теплому та вологому середовищі кухонної губки бактерії почуваються як у раю, пише видання «На пенсії» з посиланням на дослідження, яке провів журнал Scientific Reports.

Дослідження показало, що навіть обробка окропом і пропарювання губки для посуду в мікрохвильовій печі не позбавляє її від 100% мікробів.

Фахівці радять міняти губку для миття посуду раз на тиждень. Якщо ж її вигляд чи запах вам не подобається через кілька днів використання, то поміняйте її раніше, не чекаючи семиденного терміну.

РЕКЛАМА

Про те, як за допомогою виделки та губки для миття посуду винахідливі господині миють важкодоступні місця унітазу, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

лечо

Лечо виходить дуже смачним і закінчується ще на початку зими: Наталя Калнина поділилася своїм рецептом популярної закуски

Мартіна Навратілова

Легендарна тенісистка стала матір'ю у 67 років (фото)

Мариновані помідори

Мариновані помідори: збережіть цей рецепт, бо обов’язково захочете приготувати й наступного року

Приготування квашених помідорів

Квасимо помідори на зиму: зберігають смак аж до весни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту