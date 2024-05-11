Разом з білизною покладіть у пральну машину губку для миття посуду — результат вас здивує

За допомогою простих речей господині можуть чистити пральні машинки. Наприклад, позбавлятися накипу за допомогою шкарпетки. А видалити волосся чи шерсть тварин з речей, що кинули у пралку, можна, використавши кухонну губку.

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Як пише spiker.club, також губка добре очищає одяг від катишків. Втім, варто пам'ятати, що якщо ви не знімете з неї жорсткий шар, можна зіпсувати одяг.

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Шматочок поролону потрібно дістати з пральноїмашинки перед полосканням, адже за час прання він стає досить брудним.

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Одну й ту ж саму губку можна використовувати кілька разів, промивши її.

Про те, як прибрати неприємний запах з пральної машинки за допомогою лимону та зубної пасти, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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