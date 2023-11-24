Чистимо унітаз виделкою: як це роблять вправні господині (відео)

В наш час господині наскільки обізнані з тонкощами домашніх справ, що навряд чи кого можна здивувати, коли для прання змішуються цукор з пральним порошком.

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Або для чистки унітаза використовують виделку. Втім, у цієї справи є свої особливості, про які розповіли вправні господині.

Чищення унітаза вилкою — це не жарт, а блискучий спосіб дістатися до найпроблемніших місць в сантехниці. Пожертвуйте одним зі своїх столових приладів, і ви не пошкодуєте про це. Не хвилюйтесь, ви не зможете подряпати вилкою керамічну поверхню. Щоправда, вам знадобиться ще дещо, а саме — губка для миття посуду.

Розріжте губку для миття посуду навпіл. За допомогою ножа відріжте жорстку сторону — повинна залишитися лише м'яка частина губки. Надягніть губку на зубці вилки, до самої ручки, щоб у неї не було шансу зіслизнути під час чищення. Можна акуратно зігнути вилку там, де закінчується губка і починається ручка. Коли все готове, можна починати чищення унітаза.

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Ви навіть не уявляєте, скільки бруду ховається під краєм. Цієї області особливо нехтують, бо її дуже важко очистити.

Змочіть губку на вилці, а потім налийте на неї будь-який миючий засіб. Вставте вилку під край і почніть рухати, потім витягніть її. Швидше за все, губка буде покрита огидним брудом, який чекав там тижнями, а то й місяцями.

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Протріть всю поверхню, а потім злийте воду, яка додатково витягне бруд із важкодоступних місць. Наприкінці можна пройтися по всьому простору йоржиком для унітаза.

Раніше ми розповідали, як прочистити забитий унітаз без вантуза.

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