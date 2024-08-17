Додайте у відро з водою кілька ложок солі: що досвідчені домогосподарки роблять із новими віниками

Про користь віника в будинку говорити не потрібно, це знає будь-яка господиня. Його використовують через відсутність пилососа або для прибирання у дворі. А щоб віник якнайдовше залишався цілим і з нього не випадали колоски для цього після покупки з ним потрібно провести одну елементарну маніпуляцію, пише today.ua.

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Цей простий, але ефективний спосіб зміцнить колоски. Проводити її можна із абсолютно новим віником, який ще не був використаний.

Для цього у відрі води потрібно розвести сіль (кілька столових ложок), перемішати так, щоб усі кристали солі розтанули, і замочити віник у солоній воді (прутами донизу). Тримати віник у воді потрібно кілька годин. Через деякий час струсити і дати йому висохнути.

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