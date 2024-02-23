Змішайте оцет з водою: як швидко та дешево зробити паркетну підлогу ідеальною

Якщо у вас гарна паркетна підлога, вам справді пощастило. Щоб насолоджуватися нею десятиліттями, підтримувати в ідеальному стані, а також гарантувати достатній захист і збереження початкового ідеального стану, необхідні правильне, регулярне й ретельне чищення та догляд за паркетом. Для підтримання малюнка паркету в першокласному стані не потрібно багато зусиль, енергії, грошей або часу, пише flooringfirst.co.uk.

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Накопичення бруду та пилу збільшує ризик появи дуже стійких або навіть постійних дефектів. Це ризик, на який не варто йти, особливо враховуючи, наскільки простими й швидкими є всі етапи процесу очищення.

Почати слід з ретельного прибирання порохотягом. Можете використовувати й віник або щітку, але завжди обирайте м'якшу. Варто придбати пилосмок з додатковою насадкою або режимом для твердих поверхонь, таких як дерев'яна підлога. Все це допоможе вам не залишати крихітних подряпин на покритті під час прибирання. Хоча спочатку вони здаються дрібними і тонкими, коли ці подряпини та вм'ятини накопичуються, вони суттєво впливають на зовнішній вигляд підлоги. Регулярне прибирання пилосмоком (2−3 рази на тиждень або навіть частіше, якщо потрібно) запобігатиме застряганню бруду та пилу між дерев'яними дошками підлоги.

Стійкіші пил та бруд легко видаляються за допомогою швабри. У цьому випадку головне, щоб швабра (або м'яка ганчірка) була злегка вологою, але ніколи не була мокрою. Надмірна кількість води або рідини може легко залишити пошкодження, такі як плями від води або здуття. Якщо води недостатньо, щоб позбутися бруду та плям, можна скористатися розчиненим мийним засобом. Переконайтеся, що ви використовуєте засіб для чищення, розроблений спеціально для дерева. Ці засоби м'якші, не абразивні та мають нейтральний рівень pH, що не створює ризику для покриття підлоги.

Крім магазинних засобів, для чищення паркету можна використовувати прості засоби, які є у вас вдома. Звичайна суміш з білого оцту (пів склянки) і теплої води (4−5 літрів) також зробить свою справу. Щоб ваша підлога була блискучою, додайте в суміш кілька крапель ефірної олії. Це не лише візуально покращить підлогу, але й живитиме деревину та надасть їй приємного запаху. Якщо ви віддаєте перевагу атмосфері, що бадьорить, апельсин — чудовий вибір. Вам потрібно розслабитися після довгого напруженого дня? У цьому випадку лаванда — саме те, що вам потрібно.

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Килими допоможуть запобігти подряпинам, вм'ятинам і скупченню бруду в місцях з великою прохідністю. Щоразу, коли ви переставляєте меблі, пам'ятайте, що не варто тягнути їх по підлозі. Замість цього підійміть їх. Якщо ви хочете забезпечити ще кращий захист від вм'ятин і подряпин, можете придбати ковпачки та підкладки, які прикріплюються до ніжок і під важкі меблі. Завжди негайно прибирайте будь-яку розлиту рідину та бризки. Це зменшить ризик появи стійких плям від води. Якщо пляма волога, покладіть на неї серветку або стару бавовняну футболку і обережно просушіть її праскою або феном.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які домашні справи не бажано виконувати ввечері, а краще відкласти на ранок.

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