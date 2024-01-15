Краще відкласти на ранок: які домашні справи не бажано виконувати ввечері

Прибирання будинку чи квартири — це ті справи, які кожна господиня робіть регулярно, якщо бажає, щоб її оселя була чистою й затишною.

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Але люди, які вірять забобонам, деякі справи завжди відкладають на ранок, щоб не привернути в дім бідність, хвороби, сварки та інші неприємності.

Зокрема, це стосується підмітання. Забобони не підмітати ввечері мають давнє коріння й пов'язані з магічним значенням віника або мітли, пише Ukr.Media.

Як відома, здавна мітла була атрибутом відьом й чаклунів, які використовували її для ритуалів. Віник або мітла мали здатність «обнуляти» енергетику приміщення, роблячи його чистим та відкритим для будь-яких впливів. Що давало можливість темним силам оселитися на чистому місці.

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Здавна вважалося, що підмітаючи підлогу ввечері, господиня провокує сварки й чвари між домочадцями. А також привертає до себе хворобу.

Якщо підмітати підлогу ввечері перед поїздкою або відрядженням, не буде захисту й удачі на шляху.

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Але бувають випадки, коли не можна відкласти прибирання на ранок. Й існує кілька способів уникнути негативних наслідків від цього:

- підмітайте підлогу до центру кімнати, а не до порога чи вікна;

- не викидайте сміття з дому на ніч, а залиште його в закритому контейнері до ранку;

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- не передавайте ввечері або на ніч комусь віник чи мітлу, а також не беріть їх в інших. Це може порушити енергетичний баланс у домі;

- не підмітайте ввечері або на ніч у дні релігійних свят, таких як Великдень або Різдво. Це може призвести до того, що ви вимітите з дому благодать і благословення.

Щодо сміття, то вважалося, що після заходу сонця сміттєве відро не можна виносити, щоб не вигнати з дому гроші.

А мити підлогу на ніч — значить, викидати щастя з дому. Зараз навіть психологи згодні з цим повір'ям. Якщо людина після робочого дня присвячує час прибиранню, навряд чи вона зможе залишатися у доброму гуморі.

Всі ці заборони, насправді, не стосуються миття посуду. Брудні тарілки вранці можуть зіпсувати настрій на цілий день, залучити до будинку комах чи гризунів.

Раніше також вважалося, що розвішана на ніч білизна приваблює нечисту силу та вбирає негатив. Але зараз фахівці з прибирання радять відмовитися від вечірнього прання з іншої причини: вночі речі гірше сохнуть, а вологість у квартирі підвищується, створюючи ризик появи плісняви.

Навіть якщо господині доводиться більшість справ робити ввечері, головне — щоб це було з гарним настроєм та чистими думками. Тоді ваш дім буде чистим і затишним, а ви — здоровими та щасливими.

Раніше ми розповідали, як за допомогою віника залучити в дім удачу та гроші.

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