Прах дворазових олімпійських чемпіонів, які втекли з Радянського Союзу, поховають у росії

Прах дворазових олімпійських чемпіонів з фігурного катання Людмили Білоусової та Олега Протопопова, які відмовилися у 1979 році повертатися зі Швейцарії до Радянського Союзу, буде похований в росії у вересні, повідомляє Sport24.

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Нагадаємо, що Білоусова померла у вересні 2017 року від раку, а Протопопов — у листопаді 2023-го. Після кремації прах легендарного фігуриста перебував у префектурі Гріндельвальд (Швейцарія). За рік до смерті Протопопов заповів, щоб його поховали у Санкт-Петербурзі на Волковському цвинтарі разом із дружиною, прах якої він зберігав удома.

«Наразі вже можна говорити про те, що ситуація через стільки місяців вирішилася. Усі домовленості досягнуто, і найближчим часом прах Олега Олексійовича та Людмили Євгенівни доправлять до Санкт-Петербурга. Вони будуть поховані на Волковському цвинтарі, як і заповів Олег. Орієнтовно це відбудеться 11 вересня», — наводить слова близьких фігуристів пропагандистська агенція тасс.

Нагадаємо, Протопопов і Білоусова, яка була молодшою за чоловіка на три роки, крім двох комплектів золотих олімпійських нагород в Інсбруку-1964 і Греноблі-1968, також чотири роки поспіль, з 1965-го по 1968-й, незмінно ставали найкращою парою на чемпіонатах світу та Європи.

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Завершивши спортивну кар'єру, пара працювала у Ленінградському балеті на льоду. Перебуваючи на гастролях у Швейцарії 1979 року, Протопопов та Білоусова попросили політичного притулку та відмовилися повертатися до Радянського Союзу. Спортсменів позбавили звань заслужених майстрів спорту, їхні імена викреслили з усіх радянських довідників, які розповідають про олімпійські досягнення СРСР, а самих спортсменів відкрито називали зрадниками. У 1995 році подружжя отримало швейцарське громадянство, а в лютому 2003-го вперше за 20 з лишком років прилетіло в росію на запрошення легендарного хокеїста В'ячеслава Фетісова.

2003 рік. Олег Протопопов, Людмила Білоусова та В'ячеслав Фетісов

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного футболіста Пеле поховали на найвищому цвинтарі світу.

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