Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який майже півстоліття тому втік із СРСР до Швейцарії

На 92-му році помер знаменитий радянський фігурист, дворазовий олімпійський чемпіон, а також чотириразовий чемпіон світу та Європи Олег Протопопов. Раніше помер легендарний радянський фігурист Олександр Горшков, який пережив особисту трагедію.

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Протягом усієї кар'єри він виступав у парі зі своєю дружиною — Людмилою Білоусовою, яка була молодшою за нього на три роки. Крім двох комплектів золотих олімпійських нагород в Інсбруку-1964 та Греноблі-1968, подружжя також чотири роки поспіль, з 1965-го по 1968-й, незмінно ставало найкращою парою на чемпіонатах світу та Європи. Протопопов та Білоусова вигадали й першими виконали багато елементів, які згодом увійшли до обов'язкової програми змагань фігуристів з усього світу.

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Завершивши спортивну кар'єру, пара працювала в Ленінградському балеті на льоду. Будучи на гастролях у Швейцарії в 1979 році, Протопопов та Білоусова попросили політичного притулку та відмовилися повертатися до СРСР. Спортсменів позбавили звань заслужених майстрів спорту, їхні імена викреслили з усіх радянських довідників, які розповідають про олімпійські досягнення СРСР, а самих спортсменів відкрито називали зрадниками. У 1995 році подружжя отримало швейцарське громадянство, а в лютому 2003-го вперше за 20 з лишком років прилетіло до росії на запрошення легендарного хокеїста Вячеслава Фетісова.

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Людмила Білоусова залишила цей світ у 2017 році, а її чоловік прожив ще шість років, померши у своєму будинку в Гріндельвальді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.

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