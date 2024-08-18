Як ефективно захистити кузов автомобіля від сколів та подряпин: поради для водіїв

Будь-який автомобіль, який активно використовується, може втратити свій привабливий вигляд, якщо власник не піклується про нього. Йдеться, звичайно, не про те, щоб покривати лаком номерні знаки, а про справжню турботу.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише ТСН.UA.

Так, коли на кузові з’являються подряпини та сколи, потрібно наносити твердий віск під час миття чи полірування.

Ця процедура не надто дорога, але вона забезпечить вашому автомобілю певний захист. Коли ви наносите віск, на фарбі утворюється тонка плівка, яка відштовхує воду. Тож під час дощу вода буде стікати великими краплями. Але віск не захистить фарбу від подряпин.

РЕКЛАМА

Більш ефективний і недорогий варіант — рідке скло. Воно створює захисний шар на кузові, який відштовхує воду і надає автомобілю яскравий блиск. Після нанесення автомобіль виглядає так, ніби його покрили скляним панцирем.

Рідке скло наноситься просто: розподіліть рідину по всьому автомобілю і протягом трьох днів не допускайте контакту з водою, щоб покриття добре затверділо. Тепер ваш автомобіль не тільки блищить, але і захищений від дрібних подряпин.

РЕКЛАМА

Керамічне покриття — це найбільш ефективний, але дорогий варіант захисту кузова. Воно включає нанесення спеціальних часток, таких як оксид титану та діоксид кремнію, які створюють міцний захисний шар. Це покриття довговічне і забезпечує відмінний захист.

Цей міцний керамічний шар захищає кузов від подряпин і запобігає вигорянню кольору. Крім того, він надає автомобілю гарний блиск і має водовідштовхувальний ефект.

РЕКЛАМА

Ще одним радикальним способом захисту є вінілова плівка. Її часто використовують як дешевшу альтернативу фарбуванню кузова, адже наклеїти плівку коштує значно менше.

Вінілова плівка може добре захищати від подряпин і навіть легких ударів, оскільки вона досить товста і витримує механічні пошкодження.

Якщо ви не хочете змінювати зовнішній вигляд вашого авто, розгляньте прозору поліуретанову плівку. Вона найдорожча, але забезпечує найкращий захист і не змінює вигляд автомобіля. Важливо не економити на якості плівки.

Якщо використовувати дешеву плівку, при демонтажі вона може знятися разом із лаком, що робить такий захист непрактичним. Для тих, хто готовий витратити більше, є комбінований варіант: поліуретанова плівка з керамічним покриттям. Така комбінація забезпечить максимальний захист кузова автомобіля.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як захистити лакофарбове покриття автомобіля від сонячних променів влітку, коли спека сягає до +35 і більше градусів — а такий період, схоже, скоро настане.

53

Читайте нас у Facebook