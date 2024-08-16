Навіщо деякі «продумані» водії наносять лак для волосся на автомобільні номери

Українські водії — люди творчі і кмітливі, і знають багато способів покращити функціювання своїх авто.

Але деякі з їх лайфхаків чи ноу-хау іноді можуть визвати справжнє здивування. Про одне з них розповідає Styler.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про лак для волосся, балончик якого можна іноді побачити в бардачку автомобіля. Побачивши такий аксесуар, сторонні люди можуть подумати, що водій — не зовсім традиційної орієнтації, або, в крайньому разі, самозакоханий нарцис, який кожного хвилини дивиться в дзеркало, так як слідкує за свою зачіскою. Однак жодна із здогадок не буде вірною.

Справа в тому, що серед водіїв ходить міф, що лак для фіксації волосся допомагає приховати номерні знаки автомобіля від камер автофіксації швидкісного режиму. Тим самим автомобілісти намагаються уникнути покарання за перевищення швидкості. Зазначається, що лак відблискує на сонці, ускладнюючи ідентифікацію транспортного засобу та його власника.

РЕКЛАМА

При цьому експерти скептично ставляться до подібного «лайфхаку», звертаючи увагу, що сучасні дорожні камери мають високу деталізацію і оснащені інфрачервоними датчиками для поліпшення процесу розпізнавання транспортного засобу. У підсумку всі старання приховати номерний знак за допомогою лаку для волосся можуть бути просто марними.

Водночас, якщо поліція виявить сліди лаку на номерному знаку і встановить, що це заважає його ідентифікації, то може притягнути водія до адміністративної відповідальності. Наявність навіть на номерах прозорого покриття, яке ускладнює розпізнавання автомобіля, карається штрафом в 1190 гривень.

РЕКЛАМА

Тому варто зайвий раз подумати, чи ризикувати перед поїздкою.

А ще водіям напевно варто знати, які кросовери швидко знецінюються в Україні.

РЕКЛАМА

132

Читайте нас у Facebook