Заворушення у Великій Британії: реакція королеви Камілли здивувала підданих

Хоча заворушення по всій Великій Британії після жорстокого нападу 17-річного юнака-мігранта на дітей у танцювальному клубі вже вщухли, шкода, яку вони завдали громадам, все ще залишається. Зокрема, була підпалена бібліотека Spellow у Ліверпулі. Полум'я охопило будівлю, знищивши книги та технічне обладнання всередині, пише Hellomagazine.

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Обурення з приводу підпалу спонукало десятки авторів пожертвувати книги, щоб допомогти поповнити фонди бібліотеки. Нещодавно мер Ліверпуля Стів Ротерхем повідомив, що королева Камілла була однією з тих, хто зробив свій внесок у цю справу. У листі мер повідомив, що дружина короля Чарльза подарувала бібліотеці 70 книг.

«Я хотів би висловити свою сердечну подяку королеві Каміллі за її вдумливий лист і подарунок книг, які дають такий необхідний поштовх для жителів міста в дуже важкий час, — написав він. — Подарунок Її Величності, разом з пожертвами книг і підтримкою сотень авторів і тисяч інших людей, нагадує нам, що добро в цьому світі набагато переважає зло, і зміцнює нашу рішучість об'єднатися і відновитися після недавніх подій. Згоріла бібліотека була настільки приголомшливою картиною, що символізувала невігластво тих, хто прагне нас розділити. За допомогою пожертви королеви та всіх інших, хто надав свою підтримку, ми забезпечимо, щоб вони не досягли успіху».

Серед книг, подарованих Каміллою, були дитячі, такі як «Казка про кролика Петрика» та «Тигр, який прийшов на чай», а також книжки для більш дорослої аудиторії, наприклад «Уроки хімії», «Книжковий злодій».

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Під час заворушень, що спалахнули після вбивства трьох дівчаток у Саутпорті, королю Чарльзу щодня доповідали про ситуацію.

На одному з брифінгів монарх заслухав прем'єр-міністра сера Кіра Стармера, а також високопоставлених представників поліції, в тому числі голову Національної ради начальників поліції, головного констебля Гевіна Стівенса і командувача Золотим командором Великобританії Бена Харрінгтона, головного констебля Ессексу.

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Кажуть, що король був радий новинам про контрдемонстрації, а його прессекретар сказав, що його «дуже надихають численні приклади громадського духу, який протистоїть агресії й злочинності».

Відомо, що Чарльз сподівається у майбутньому здійснити візит до Саутпорту, щоб продемонструвати пряму підтримку підданим. Однак це станеться лише в тому випадку, якщо монарх не покладе додатковий тягар на поліцейські служби.

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Раніше повідомлялося, що король Чарльз запровадив нові суворі правила для сім'ї заради принцеси Кейт.

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