Щоб захистити принцесу Кейт: король Чарльз запровадив нові суворі правила

Зважаючи на постійну боротьбу за здоров'я, король Чарльз висловив свою стурбованість за улюблену невістку Кейт Міддлтон, запровадивши сувору політику, яка гарантуватиме, що вона зможе розслабитися під час відпустки.

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Щороку королівська сім'я насолоджується приватною сімейною відпусткою наприкінці літа, і їм було наказано триматися подалі від соціальних мереж, з повною забороною на мобільні телефони і фотографії, повідомив високопоставлений палацовий інсайдер, пише thenews.

«Було делікатне нагадування про те, що слід уникати постів у соціальних мережах і фотографій з сімейних заходів», — повідомило джерело виданню.

Інсайдер також припустив, що посилення суворої політики може слугувати для захисту Кейт, враховуючи пильну увагу, яка прикута до принцеси Уельської після того, як стало відомо про її діагноз.

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Крім того, це також дасть королю, який сам бореться з раком, можливість усамітнитися та розслабитися разом з членами сім'ї, які приєднаються до нього.

«Серед присутніх багато підлітків, — зазначило джерело. — І немає нічого гіршого, ніж побачити в соціальних мережах фотографію короля Чарльза, який запихає собі до рота картоплину».

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До принца Вільяма, Кейт і трьох їхніх дітей, 11-річного принца Джорджа, 9-річної принцеси Шарлотти та 6-річного принца Луї, приєднаються й інші молодші члени королівської родини. Діти принца Едварда та Софі: Леді Луїза Віндзор, 19 років, і Джеймс, граф Уессекський, 16 років. Крім того, очікується приїзд Пітера Філліпса та його колишньої дружини Отем Келлі з доньками Саванною, 13 років, та Іслою, 12 років.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що король Чарльз III повеселився у Шотландії, не злякавшись дощу.

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