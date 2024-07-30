Різанина на півночі Англії: двоє дітей убиті, ще дев'ять важко поранені

Нещодавно в Німеччині 19-річний хлопець з афганським громадянством напав на громадянку України з ножем, а напередодні різанина сталася в Англії, місті Саутпорт, що неподалік Ліверпуля.

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Як повідомляє ВВС, затримано 17-річного юнака із сусіднього міста Бенкс, якого підозрюють у нападі на дітей та дорослих у дитячому танцювальному клубі. Від ножових поранень померли двоє дітей, ще дев'ятеро отримали тяжкі поранення, шість поранених дітей перебувають у критичному стані. Також у критичному стані залишаються ще двоє дорослих, які кинулися захищати дітей.

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У поліції нічого не повідомляють про мотиви нападника, проте цю НП наразі не пов'язують із тероризмом. За попередніми даними, юнак діяв самотужки.

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Один із свідків розповідав, що хлопець приїхав до центру Саутпорта на таксі та відмовився заплатити водієві за проїзд. В цей час на ньому була маска. Потім ця людина почала нападати з ножем на дітей молодшого шкільного віку, які відвідували танцювальний клуб.

Раніше у німецькому Дортмунді ножове поранення отримав підліток із України. 15-річний школяр увечері гуляв із друзями, вони розмовляли з двома дівчатами, що не сподобалося іншій групі молодих людей. Почалася бійка, під час якої один із нападників витяг ножа.

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Фото Pixabay

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