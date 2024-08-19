Засійте цією рослиною город після збирання врожаю — і наступного року зберете овочів набагато більше

Фацелія — один із сидератів, який досвідчені городники радять висаджувати на грядках після збору врожаю картоплі.

Ця рослина достатньо морозостійка, отже висівати її можна не лише наприкінці серпня — на початку вересня, а й пізно восени, стверджує видання «На пенсії».

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Рослина добре впливає на структуру ґрунту — робить його пухким, родючим та легким, збагачує землю азотом, калієм, а також знижує кислотність. Також фацелія має гербіцидні здібності, пригнічуючи бур’яни.

Важливо й те, що цей сидерат не має загальних захворювань з іншими овочевими культурами, як у випадку з білою гірчицею. Адже після неї фахівці не радять висаджувати на цю ж грядку капусту, редьку та редис, тому що у цих культур схожі шкідники та хвороби.

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Закладати в ґрунт фацелію радять, як тільки рослина починає зацвітати — важливо не допустити формування насіння. Також не варто закладати в ґрунт свіжу траву, потрібно її скосити і трохи підв’ялити, щоб рослинна маса не загнивала. Вважається, що вирощування фацелії може повністю замінити внесення перегною на ділянці.

До речі, білу гірчицю та вику із сімейства бобових радять висівати на грядках, де раніше росли лук та часник.

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Фото Pixabay

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