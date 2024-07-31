Розкидайте насіння цих рослин, коли викопаєте цибулю та часник: після цього земля стане м’якшою за пух (відео)
Після викопування на городі часнику і цибулі там залишаються вільні ділянки землі. Тому городники постають перед нелегким вибором: залишити землю відпочивати, чи одразу ж посіяти на вільне місце пізні культури.
Автори Youtube-каналу з майже мільйонною аудиторією підписників радять обрати для посіву не кабачки або редиску, а сидерати.
Ці технічні культури потрібні для того, щоб очистити грунт від грибків і покращити родючість та пухкість ґрунту
Досвід показує, що сидерати можуть стати повноціннлю заміною добривам, адже ці технічні рослини швидко набирають зелену масу збагачуючи поживними речовинами ґрунт.
Висівати сидерати краще попарно. У якості першої культури обирайте віку із сімейства бобових (зовні вона нагадує звичайний горох з невеликим стеблом і довгими вусиками). Друга культура — це біла гірчиця, яка є визнаним лідером серед рослин у здатності очищати ґрунт від хвороб та патогенних грибків, тому що виділяє органічні кислоти, які пригнічують патогени. До того ж гірчиця вважається рекордсменом у розпушуванні землі, ущільненої після зими.
Також нагадаємо про городні культури, які не пізно висадити і в розпал літа.59
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