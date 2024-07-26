Не дозволяйте землі «розслаблятися»: що можна посадити на місці картоплі після збирання врожаю

Багато хто з городників вже зібрав певну частку врожаю картоплі. Отже, саме час задіяти грядки, що звільнилися, для висадких нових культур. При цьому варто знати, які овочі «не товаришують» один з одним — тобто, дотримуватися правил сівозміни. Як це роблять, наприклад, з морквою.

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Стосовно картоплі, то, як пише «На пенсії», на її місці можна висіяти зелень (салат, шпинат, кріп, петрушку), цибулю, часник, редьку, зокрема дайкон, кабачки, а також усі види швидкостиглої капусти.

Перед повторним посівом з ділянки потрібно прибрати залишки врожаю та розпушити ґрунт на глибину 10−12 см. Приблизно за тиждень до повторних посадок радять внести підживлення: золу (до 100 г на кв. м), нітроамофоску, суперфосфат та сульфат калію (по 25 г на кв. м).

Для поліпшення складу та «відпочинку» ґрунту після картоплі можна висіяти рослини-сидерати: гірчицю, ріпак, овес, горох, жито, фацелію та інші.

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А от що не радять висаджувати на грядках, де до цього росла картопля, то це помідори, баклажани, перець. Ці рослини мають загальні хвороби, це може значно знизити їхню врожайність. Також не варто на тій самій грядці вдруге висаджувати саму картоплю.

Багато хто з городників висаджує восени часник. Варто знати, що не рекомендується використовувати грядки, де до цього росли зелень, петрушка, селера, пастернак, редиска та морква.

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Фото Pixabay

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