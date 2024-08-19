Спокій кремля з приводу операції ЗСУ у Курській області наіграний: аналітик про те, чому доля війни вирішується під Покровськом та Торецьком

Російський політичний публіцист в еміграції, науковий співробітник університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов назвав Курську операцію «вкрай ризикованою, на межі „безбашенного“ авантюризму спробою України вирватися з лещат позиційної війни, яка майже напевно стане каталізатором усіх військових та військово-політичних подій у регіоні».

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«Існує різниця між тривалістю та нескінченністю.



«Курську увігнутість» можна ігнорувати досить довго, але не нескінченно. В якійсь точці ця скалка в підошві росії почне гнити і, якщо зовсім нічого не робити, призведе до сепсису. У путіна є достатній, проте обмежений час на реакцію.



У той час, як увага медіа прикута до квадратних кілометрів, які захоплює Україна на Курському фронті, доля війни, як і раніше, вирішується під Покровським і Торецьком. Вона в руках тих солдатів та офіцерів ЗСУ, які тримають там оборону. Можна сказати, що в їх руках ключі цього етапу, якщо не всієї війни.



Що буде, якщо вони не втримають фронту, більш-менш зрозуміло. Україна втратить значні території, змушена сама піти з Курської та інших областей (якщо зайде і туди) і, швидше за все, змушена буде протягом досить короткого часу підписати важку мирну угоду на умовах путіна, — і це в кращому випадку.

А от якщо якимось дивом ЗСУ утримає оборону хоча б протягом двох-трьох місяців (тобто — до осені), то вечір для путіна перестане бути важким. Ситуацію ускладнить саме те, що не зважати на «курську скалку» після провалу наступу на Донбасі стане неможливо.



Путіну доведеться зосередитися на цій проблемі, видавлюючи частини ЗСУ, що добре окопалися і підготувалися до облоги, зі своєї території. У перекладі на мову сучасної війни це означає, що території російського прикордоння будуть взимку перетворені на такий же треш, як і окуповані росією території України.

Не швидко і не прямо, але це вплине на впевненість лояльних путіну еліт у тому, що з путіним у них «все буде кока-кола». Цю невпевненість відчують і зафіксують ті, кому це за боргом служби, що стане передумовою для посилення внутрішніх чисток (удару по штабах). І це незалежно від того, знадобиться чи ні проводити мобілізацію.



Олімпійський спокій кремля з приводу Курської операції ЗСУ награний. Він виправданий лише у певних часових кордонах та у розрахунку на «неминучий успіх» російської армії на Донбасі. За будь-якого розкладу можна стверджувати, що Курська операція — це вкрай ризикована, на межі «безбашенного» авантюризму спроба України вирватися з лещат позиційної війни, яка майже напевно стане каталізатором усіх військових та військово-політичних подій у регіоні", — написав він.

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