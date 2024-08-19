Лише вторгнення в Курську область не дозволить Україні виграти війну: військові аналітики назвали причини

Українське вторгнення в Курську область на початку серпня, як і російські наступальні операції на сході України самі по собі не є вирішальними військовими операціями, які допоможуть виграти війну.

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Як пише «РБК-Україна», так вважають аналітики Інституті вивчення війни. В ISW зазначається, що ані ЗСУ, ані зс рф не вистачає можливостей для проведення окремих вирішальних виграшних операцій. Натомість вони мають проводити кілька послідовних операцій з обмеженими оперативними цілями, які далеко не досягають перемоги, але в сукупності можуть досягти стратегічних цілей.

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Про це йдеться у дослідженні «Україна та проблема відновлення маневру в сучасній війні» авторства д-ра Фредеріка В. Кагана і д-ра Кімберлі Каган. Експерти вважають, що наразі рано оцінювати наслідки та оперативне значення українського вторгнення в росію та поточних російських наступальних зусиль на сході України. Значення цих операцій не виникатиме ізольовано, але вони матимуть значення, оскільки стосуватимуться серії наступних російських та українських кампаній.

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Обидві країни мають здатність створити глибокі оборонні позиції та резерви, які завадять будь-якій окремій кампанії досягнути стратегічних цілей війни до її кульмінації. росія, на думку аналітиків, має достатньо бойової потужності, щоб прикрити свої кордони, якщо вона цього забажає, ціною досягнення інших цілей.

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Автори дослидження впевнені, що жодна зі сторін не може проводити послідовні операції без перерви. Водночас оперативні паузи або зниження оперативного темпу дають іншій воюючій стороні можливість перехопити ініціативу.

Нагадаємо, що журналісти The Economist у статті про курську операцію стверджували, що вона готувалася в обстановці секретності — головком ЗСУ обговорював її лише з президентом Зеленським та обмеженим колом військових.

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Фото з тг-каналу «Оперативний ЗСУ»

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