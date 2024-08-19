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Події

«Мав золоті руки»: під час штурму на Луганщині загинув воїн з Вінниччини

20:06 22 серпня 2024
Олег Пурдик

У Гайсині попрощалися з солдатом 3-ї штурмової бригади Олегом Пурдиком. Бійцю у листопаді мало виповнитись 48 років, повідомляє міська рада.

«Олег закінчив Тульчинське ветеринарне училище. По житті завжди був працьовитим та завзятим. Мав золоті руки, довгий час працював будівельником та займався євроремонтами», — пишуть у міськраді.

У листопаді 2022 року майбутній воїн був мобілізований до лав ЗСУ. Довгий час служив в Умані у санчастині санітаром. У березні цього року потрапив на службу солдатом у Третю штурмову на посаду такелажника інженерно-позиційного взводу.

«За короткий період солдат з позивним „Шурік“, отримав „Шеврон 3-ї штурмової“, користувався повагою та авторитетом серед побратимів. Пройшов багато гарячих точок».

Свій останній бій Олександр Пурдик прийняв 3 серпня неподалік від населеного пункту Сергіївка Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання. Та тільки через два тижні його змогли нарешті повернути додому.

Поховали Олега Пурдика на кладовищі у Гайсині — на Алеї слави — з усіма військовими почестями. У воїна залишилися тато, дружина та донька.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Покровськом загинув 19-річний капрал з Вінниччини.

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