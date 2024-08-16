«Його фраза „все чотко“ залишиться у пам’яті назавжди»: під Покровськом загинув 19-річний капрал з Вінниччини

У місті Погребище Вінницької області провели в останню путь відважного воїна — поліцейського штурмового полку «Цунамі» Максима Ситнюка. Його життя обірвалося біля населеного пункту Калинове Покровського району Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. 30 серпня йому мало виповнитись лише 20 років.

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Майбутній воїн до червня 2022 року навчався у вищому професійному училищі, де здобув професію електрозварника та водія автотранспортних засобів категорії С. З лютого 2023 року і по теперішній час працював у Національній поліції України.

«Максим був тихим та добрим, був скромним та сором’язливим, дуже спокійним, мовчазним», — розповіли про героя рідні та близькі.

Дівчина захисника зізналась, що саме в ньому бачила чоловіка, підтримку, майбутнє…

«Я ніколи б не подумала, що 10-го числа Максима не стане. 10-го січня ми почали бути разом, — каже дівчина. - Я дзвонила всю ніч, хотіла знати правду і, коли дізналась, не знала, що робити. Для мене це велика втрата, це перший хлопець, з яким я мріяла пов’язати своє життя. Дуже боляче говорити це тут, говорити, коли він не чує. У мене з ним були найкращі моменти мого життя. Я для нього пісні співала, вірші складала, танцювала, веселила його. Його фраза „все чотко“ залишиться в нашій пам'яті назавжди».

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Поховали бійця з усіма військовими почестями. У Максима залишились мама, молодший брат, батько, який також боронить Україну. Він приїхав з фронту провести в останню путь сина.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що на фронті загинув відомий фотограф-орнітолог, який лише кілька місяців тому пішов на війну.

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