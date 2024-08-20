Російські терористи атакували Україну ракетами, дронами і обстрілювали з артилерії, в кількох областях працювала ППО

В ніч проти вівторка, 20 серпня, росіяни знов обстрілювали мирних міста та села України.

Про це повідомляли в Повітряних силах ЗСУ та представники місцевих військових адміністрацій.

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Зокрема, ППО знищила всі російські ракети та дрони під час повітряної атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



Попко зазначив, що вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА. А сьогодні зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування крилатих ракет.

Він нагадав, що це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня.

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«За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт „Іскандер-К“. Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста», — йдеться у повідомленні.

«За інформацію на цю хвилину — в Києві без руйнувань та потерпілих. Дані оперативного зведення постійно оновлюються», — додав керівник ОВА.

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Також росіяни обстріляли Дніпропетровщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, вночі підрозділи ПвК «Схід» знищили над областю дві крилаті ракети. Стільки ж приземлили і БпЛА противника.

Безпілотниками ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони області та випустив декілька артилерійських снарядів по Мирівській громаді. А вже зранку обстріляв Марганецьку громаду і продовжив терор Нікополя. Постраждала одна людина.

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Крім того, вибухи вночі чули на Хмельниччині та на Тернопільщині.

У Тернопільських пабліках пишуть, що чули вибух та потужно щось горить у Тернополі.

«Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. При плануванні дня обмежте перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря», — йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Як повідомляли «ФАКТИ», попередньої ночі відразу вісім областей України відбивали атаки ворожих безпілотників.

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