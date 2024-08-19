Вночі відразу вісім областей України відбивали атаки ворожих безпілотників: скільки вдалося збити

У ніч проти 19 серпня українська ППО відбивала чергову атаку ворога з повітря — російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (рф).

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«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях», — повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук.

У Генштабі ЗСУ у свою чергу відзвітували про знищення за попередню добу 57 різного виду дронів супротивника. Також повідомляється про знищення 48 артсистем, 55 одиниць автомобільної техніки, 5 танків та 15 ББМ.

Втрати особового складу ворожої армії перевищили 600 тисяч.

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Фото Генштабу ЗСУ

Тим часом в Київській обласній військовій адміністрації підбили підсумки ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив раніше, зосередивши основну увагу на столичному регіоні. За інформацією очільника КОВА Руслана Кравченка, в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області пошкоджень зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено 5 автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач. Поранених серед населення немає.

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Нагадаємо, що у ніч проти 17 серпня росіяни застосували балістичні та крилаті ракети, а також дрони-камікадзе.

Фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

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