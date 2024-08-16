«Шахедів» не вистачає? Ворог почав використовувати дрони невстановленого типу

В ніч на 16 серпня росія завдала комбінованого удару по Україні, випустивши балістичні ракети «Іскандер» та дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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За його словами, ворожі війська цієї ночі випустили по Україні три балістичні ракети «іскандер-М», а також три ударні дрони типу «шахед» і два безпілотники невстановленого типу з території курської області.

Українські захисники знищили всі російські дрони. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях — Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

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Варто зазначити, що у низці областей України повітряну тривогу оголошували декілька разів в ніч на 16 серпня.

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Ще з вечора 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух «шахедів». Їх фіксували у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Київській областях. Крім того, була загроза ударів балістичним озброєнням.

У Києві після опівночі оголосили повітряну тривогу, вона тривала близько 44 хвилин. У столиці лунали вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

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За інформацією Київської міської військової адміністрації, у столиці не було влучань. Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань у Києві немає.

Як повідомляли «ФАКТИ», у липні 2024 року в Україні внаслідок ракетних та бомбових атак загинули щонайменше 219 цивільних осіб та 1018 отримали поранення. За даними ООН, липень 2024-го став найсмертоноснішим для мирних українців за останні два роки.

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