ТЦК проти нардепа: повістки в Україні вручатимуть по-новому — в чому новизна

Всупереч словам нардепа і члена Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського про те, що повістки призовникам вручатимуть лише під особистий підпис, на Волині працівники ТЦК почали надсилати повістки військовозобов’язаним та резервістам рекомендованими листами.

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І така повістка вважатиметься врученою, навіть якщо лист не заберуть, пише ТСН.ua.

У центрі комплектування пояснили, що повістки рекомендованим листом — практика є законною та усталеною. До цього часу їх масово не надсилали, бо до середини літа військовозобов’язані оновлювали свої дані.

«Отримання рекомендованого листа вважається належним сповіщенням про виклик до ТЦК та СП навіть, якщо особа не отримала його», — цитує видання слова пресофіцерки ТЦК і СП Уляни Кравчук.

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Тобто йдеться про випадки, коли військовозобов’язаний, приміром, відмовився на пошті забирати цей рекомендований лист. Тоді працівник пошти робить відповідну відмітку і зазначає дату.

«Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, тобто від моменту, коли він відмовився», — пояснює юристка Богдана Огородник.

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Є ще й третій варіант — коли листоноша на адресу, яку вказав військовозобов’язаний, приносить повідомлення про рекомендований лист з ТЦК.

«Ви тривалий час не забираєте, то тоді повістка вважається врученою, коли вона повертається до ТЦК та СП», — додає Богдана Огородник.

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«День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше за 14-й день від дня надсилання повістки», — уточнює пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

У разі неявки до ТЦК у визначений строк — особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність.

Скільки повісток надіслали та скільки їх було повернуто назад — наразі у ТЦК не повідомляють.

Раніше «ФАКТИ» писали, що порушники мобілізаційного законодавства можуть отримати таку кількість штрафів, скільки видів порушень скоїли. Серед них — за неоновлення даних, за неперебування на військовому обліку, за неявку до ТЦК за повісткою.

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