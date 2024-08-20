Дуже переконливо: два фото з різницею у 15 років показали вплив кліматичних змін

Всі ми читаємо про небезпеку кліматичних змін та шокуючи прогнози вчених. А ось Дункан Портер, програміст із Брістоля, опублікував фотографії, зроблені в одному і тому ж місці на льодовику Рона в серпні 2009 і серпні 2024 року. Білий лід, що заповнював задній план, зменшився, оголивши сіру скелю. Колись невелика калюжа на дні, яку на оригіналі навіть не було видно, перетворилася на величезне зелене озеро, пише The Guardian.

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«Не буду брехати, це змусило мене плакати», — написав Портер у пості на платформі соціальних мереж X.

Портер і його дружина зробили оригінальну фотографію з оглядового майданчика готелю, який невдовзі закрився, і повісили її у себе на кухні. Прагнучи повернутися в гори і показати льодовик своїм донькам-підліткам Мейзі та Емілі, вони вирушили в подорож Європою на автофургоні, щоб відтворити цю фотографію.

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«Але, очевидно, обставини цієї фотографії були кардинально іншими, — сказала Хелен Портер. — Я подумала, що це дійсно неймовірно».

Вуглецеве забруднення, що виділяється при спалюванні викопного палива і руйнуванні природи, нагріло планету на 1,3°C з доіндустріальних часів. В Європі, яка потеплішала вдвічі швидше, ніж у середньому по світу, спекотне літо змусило людей у гірських регіонах спостерігати, як повільно тануть льодовики на їхніх очах. Згідно з офіційною статистикою, з 2000 року Швейцарія втратила третину обсягу своїх льодовиків, а 10% зникли лише за останні два роки.

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Користувачі X відреагували з жахом і болем у серці на пост Портера, який переглянули вже 3 мільйони разів, поділяючи страждання пари. Але пост також привернув велику кількість коментарів від тих, хто заперечує кліматичні зміни.

Раніше «ФАКТИ» писали, що торік Іспанія потерпала від екстремальної грудневої спеки — температура підіймалася до рекордних 30 градусів.

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