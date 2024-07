Пекельна спека влітку і зими без снігу: дослідник шокував кліматичним прогнозом

Багатьом українцям доводиться страждати під час спеки, при відсутності електрики і навіть води. Але річ у тому, що на людство в цілому чекають не найкращі часи через зміни клімату.

Про це пише Джефф Ґуделл, науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) стислий переклад якої наводить «Бабель».

Науковці називають декілька причин потепління. Найвагоміша з них — кількість вуглекислого газу в атмосфері, який накопичився переважно через те, що люди спалюють корисні копалини. Чим інтенсивніше ми спалюватимемо нафту, газ і вугілля, тим спекотніше стає на Землі.

Ми вже більш ніж на пів дороги до критично небезпечної зміни клімату — потепління на два градуси порівняно з доіндустріальними показниками.

Ґуделл також наводить доповіді вчених Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при Організації Обʼєднаних Націй. Згідно з їхніми висновками, спека розтопить вічну мерзлоту разом з бактеріями часів останнього льодовикового періоду. У черговій епідемії найімовірніше буде винувата тварина, яка шукала прохолодного місця для життя, а підхопила хвороботворний організм. Також швидше розмножуватимуться комахи, які пожирають урожай і розносять небезпечні хвороби.

До 2100 року половина населення світу страждатиме від небезпечного поєднання спеки й вологості. У деяких куточках світу температура повітря може бути настільки високою, що навіть «найміцніші люди» можуть померти, якщо перебуватимуть на вулиці протягом кількох годин.

Ґуделл переконаний, що сто років тому люди не знали, що містян убиватимуть хвилі екстремальної спеки, тому не врахували цього при будівництві. Але старі міста можна пристосувати до нових умов. Класти світліший асфальт, зменшити кількість магістралей та автівок і висаджувати більше дерев.

Наприклад, в Індії експериментують із зеленими дахами — вони поглинають тепло. Ґуделл вважає, що побудувати міста, в яких можна комфортно жити у спеку, цілком реально. Але це і дорого, і масштабно — потрібні зміни, яких теперішні урядовці не можуть навіть уявити.

Ґуделл заспокоює — за найгіршого сценарію, якщо Земля буде непридатною для життя, людство все одно виживе, проте наш світ зміниться. Пляжі опиняться під водою, зʼявляться нові хвороби, а комарі й комахи дошкулятимуть цілий рік. Люди смажитимуть «мʼясо», яке виростили у лабораторіях, та питимуть вино з винограду, який зібрали на Алясці. Сніг здаватиметься чимось екзотичним. А підприємці зароблятимуть мільйони, продаючи мікропристрої для охолодження.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кандидат фізико-математичних наук, Світлана Краковська назвала причиною глобального потепління індустріальну революцію, що почалася ще в середині позаминулого століття. Людство досі масово використовує викопне паливо — нафту, вугілля, газ. Спалюючи його, в атмосферу попадають величезні обсяги парникових газів. Росія, яка напала на Україну, формує свій бюджет більш ніж на 50% за рахунок доходів саме від продажу такого палива. Якби не такі колосальні фінансові надходження, путінський режим не зміг би напасти на Україну, впевнена науковиця.

