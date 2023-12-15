Іспанія потерпає від екстремальної грудневої спеки: температура підіймається до рекордних майже 30 градусів

Метеорологи спостерігають чергові кліматичні рекорди, викликані глобальним потеплінням. Так, в Іспанії зафіксовано найвищу температуру в грудні за всю історію. Напередодні Різдва маса гарячого повітря підняла ртутний стовпчик до позначки трохи менш як 30 градусів за Цельсієм.

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Після літа, позначеного чотирма хвилями спеки, що зробило цей рік найспекотнішим за всю історію спостережень, південна Іспанія зараз бореться з більш екстремальними погодними умовами — подія, яка, як попереджають метеорологи, стає більш вірогідною через зміну клімату.

Гори, зазвичай вкриті метровим шаром снігу, залишаються «зеленими та пишними». Три дні — 10, 11 і 12 грудня — були найспекотнішими за всю історію спостережень в Іспанії, коли температура досягала 29,9°C у Малазі та 27 °C у Валенсії.

«Це одна з найтепліших повітряних мас, які коли-небудь пролітали над Іспанією в цей момент грудня», — сказав Рубен дель Кампо, представник національного метеорологічного агентства Aemet.

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За його словами, спека в поєднанні з прогнозами рідкісних опадів до кінця лютого провіщає не дуже вдалий сезон для зимових видів спорту, що залежать від великої кількості снігу, який після танення також є важливим водним ресурсом для весняних і літніх місяців. Виняткове тепло, за прогнозами Aemet, закінчиться в середині грудня, і температура знизиться до більш нормальних для сезону значень.

На популярному гірськолижному курорті Навасеррада, що неподалік Мадрида, відвідувачі висловлюють занепокоєння через відсутність снігу.

«Це жахливе відчуття, тому що все повинно бути вкрите снігом або замерзнути, але замість цього все навкруги зелене і пишне для цієї пори року», — розповіли Reuters біологи.

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Метеорологи попереджають, що зміна клімату робить напади екстремальної спеки більш ймовірними, ніж екстремального холоду. Тому повторення найнижчої в історії Іспанії температури -30°C (цього року 60-та річниця рекорду) наразі не очікується.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що 2024 рік стане найспекотнішим в історії, на що вказує фаза Ель-Ніньйо, яка розпочалася у Тихому океані.

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