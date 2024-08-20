Відбувся штрафом у 20 тисяч євро: у німецького депутата знайшли цибулевий бізнес у білорусі

53-річний Йорг Дорнау, депутат Ландтагу Саксонії від проросійської партії «Альтернатива для Німеччини», члени якої шпигують на користь росії, потрапив у скандал. Згідно з розслідування газети Welt, з жовтня 2020 року він є співвласником і директором сільгосппідприємства ТОВ «Цибулька-Бел» у білорусі. Компанія обробляє кілька сотень гектарів і вирощує цибулю у прикордонному районі країни поблизу Польщі та Литви, пише Bild.

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З’ясувалось, що політик навмисно приховував компанію від німецької влади. Адже у рідній Німеччині він був відомий лише як власник сільгоспфірми в саксонському місті Борна.

«Тільки після скандалу Дорнау зізнався в цибулевому бізнесі в білорусі», — йдеться у статті.

В результаті Ландтаг Саксонії зобов'язав його виплатити штраф у 20 862 євро за те, що він не повідомив про бізнес у білорусі владу ФРН.

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Раніше повідомлялося, що у Німеччині виявили нові зв'язки радикальної партії «Альтернатива для Німеччини» із кремлем.

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