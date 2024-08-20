41.03 / 41.56 45.57 / 46.27
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Відбувся штрафом у 20 тисяч євро: у німецького депутата знайшли цибулевий бізнес у білорусі

17:21 22 серпня 2024
депутат Йорг Дорнау від партії «Альтернатива для Німеччини»

53-річний Йорг Дорнау, депутат Ландтагу Саксонії від проросійської партії «Альтернатива для Німеччини», члени якої шпигують на користь росії, потрапив у скандал. Згідно з розслідування газети Welt, з жовтня 2020 року він є співвласником і директором сільгосппідприємства ТОВ «Цибулька-Бел» у білорусі. Компанія обробляє кілька сотень гектарів і вирощує цибулю у прикордонному районі країни поблизу Польщі та Литви, пише Bild.

З’ясувалось, що політик навмисно приховував компанію від німецької влади. Адже у рідній Німеччині він був відомий лише як власник сільгоспфірми в саксонському місті Борна.

«Тільки після скандалу Дорнау зізнався в цибулевому бізнесі в білорусі», — йдеться у статті.

В результаті Ландтаг Саксонії зобов'язав його виплатити штраф у 20 862 євро за те, що він не повідомив про бізнес у білорусі владу ФРН.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у Німеччині виявили нові зв'язки радикальної партії «Альтернатива для Німеччини» із кремлем.

РЕКЛАМА

5

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

перець

Фаршировані перці по-турецьки: готуються без м’яса, а виходять ще смачнішими

томати

Помідори «Красна дівиця» від Наталїї Калніної: розсіл випивається швидше, ніж з’їдаються томати

зодіак

Водоліям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Лицар Мечів», а Скорпіонам — «Місяць»: Таро-прогноз на четвер, 22 серпня

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми

«Ганьба!»: експерт розчарований заявою Меган Маркл про принцесу Лілібет

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту