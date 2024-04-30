Злякався ядерної ескалації: ексофіцер Бундесверу зізнався у шпигунстві на росію

Колишній офіцер Бундесверу Томас Х. зізнався, що провадив шпигунську діяльність на користь росії, передаючи їй військову інформацію. Під час надання свідчень у Вищому земельному суді у Дюссельдорфі 54-річний чоловік заявив, що ним рухав страх перед ядерною ескалацією війни в Україні.

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За словами підсудного, приблизно тоді він зв'язався з правопопулістською партією «Альтернатива для Німеччини» і подав заявку на вступ до неї. Його заявку було схвалено у липні 2023 року, свідчать дані суду. Обвинувачений розповів також, що раніше вступав у контакт із Лівою партією, але його відштовхувало принципове неприйняття цією партією Бундесверу, пише dw.com.

Звернутися до російського консульства Томаса Х. спонукало повідомлення, опубліковане, «ймовірно, в TikTok», сказав він, зізнавшись, що на той час був підписаний у соцмережі на проросійського інфлюенсера, близького до вищевказаної партії. Про яке саме повідомлення йшлося, він не зміг згадати.

Підсудний заявив, що йому було важливо вчасно доставити сім'ю в безпечне місце. Щоб дізнатися, «коли це станеться», він звернувся по допомогу до російської сторони.

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«Я бачив лише цей шлях, — зізнався Томас Х., додавши, що дуже шкодує про своє рішення та вважає його помилкою. - Однак я був у дуже поганому психічному стані».

Розгляд справи Томаса Х., який був затриманий влітку 2023 року й тепер перебуває під вартою за звинуваченням у шпигунстві на користь росії, розпочався у Вищому земельному суді в Дюссельдорфі. Судові слухання триватимуть до 24 червня. Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила колишнього військовослужбовця в одному епізоді передачі російській секретній службі інформації, яку він отримав, працюючи у Федеральному відомстві з озброєнь та інформаційних технологій Бундесверу, розташованому в Кобленці.

З травня 2023 року Томас Х. з власної ініціативи звертався до генерального консульства рф у Бонні та російського посольства в Берліні та пропонував їм співпрацю, а потім видав службову інформацію для її подальшої передачі одній з російських спецслужб. Слідство не має відомостей про те, що він одержав за це гроші.

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Відомство, в якому працював обвинувачений, щороку укладає оборонні контракти на мільярди євро, купуючи необхідне обладнання для збройних сил Німеччини. Після початку російського вторгнення в Україну та вжитих на цьому фоні заходів щодо модернізації Бундесверу завдання відомства, що налічує близько 12 тисяч співробітників, стали ще значнішими, зазначає агентство AFP.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що СБУ затримала агентку російської розвідки, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ на Донеччині.

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