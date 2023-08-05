У Німеччині виявили нові зв'язки радикальної партії АдН із кремлем

Журналісти оприлюднили факти, які доводять прямий зв'язок між російською владою та спецслужбами з правопопулістською партією «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Її фракція в Бундестазі подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини проти постачання німецької зброї в Україну. Журналісти видань Der Spiegel і The Insider провели спільне розслідування, результати якого не викликають сумнівів.

Їм вдалося з'ясувати, що посередником між АдН та кремлем був уродженець України, публіцист Володимир Сергієнко. Він із 1991 року проживає в Німеччині. Минулого року йому вдалося здобути громадянство ФРН.

Сергієнко регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських каналів. Цікаво, що його зазвичай називають німецьким політологом.

Журналісти The Insider отримали доступ до листування Сергієнка. Це дозволило їм встановити, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, «німецький політолог» здійснив 17 поїздок з Німеччини до рф. Там він щоразу зустрічався зі своїми кураторами із російських спецслужб. І йому справно платили за послуги.

З листування Сергієнка випливає, що він оголосив кремлівським кураторам, скільки йому обходиться співпраця з АдН плюс представницькі витрати. Загальна сума становила 35 тисяч євро на місяць.

За даними німецької митниці, Сергієнко неодноразово ввозив до Німеччини після повернення з росії 9 тисяч євро готівкою. Це майже верхня межа того, що дозволяється провозити, не вказуючи в декларації.

Активність Сергієнка призвела до того, що 4 липня 2023 року фракція АдН у Бундестазі справді подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини у спробі опротестувати постачання німецької зброї Україні, рішення про які було ухвалено федеральним урядом Олафа Шольца без урахування думки парламенту.

Однак керівництво АдН заперечує, що це було зроблено на прохання з москви і тим більше оплачено кремлем.

У зв'язку з цим цікавим є той факт, що пан Сергієнко офіційно є помічником депутата Бундестагу від АдН Ойгена Шмідта. Пропагандист має перепустку до будівлі парламенту в Берліні.

Der Spiegel запросив німецьку владу, на якій підставі Сергієнко отримав німецьке громадянство. В офіційній відповіді МВС Німеччини йдеться про те, що у відомстві не знали про наявність у пана Сергієнка російського паспорта. По суті він приховав це, а в заяві зазначив, що був громадянином України до того, як переїхав до ФРН.

Цей скандал уже спричинив реакцію німецької громадськості. Більшість німців, які мають право голосу, вважають, що АдН в жодному разі не має отримати місця у федеральному уряді. Всім іншим політичним партіям країни слід прямо заявити про відмову від співпраці з АдН та вступу із нею до коаліції.

Раніше повідомлялося про викриття високопоставленого співробітника зовнішньої розвідки ФРН, який зливав росії дані про передану Україні військову допомогу.

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