«Країна готова до жінки»: астрологиня назвала переможця виборів президента у США

І серед астрологів немає єдності. Відомий в Україні астролог Влад Росс на власному YouTube-каналі повідомив, що Дональд Трамп не стане президентом. А от астрологиня Емі Тріпп в ексклюзивній розмові з India Today Global передбачила, що наступним президентом Сполучених Штатів Америки стане колишній президент США і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп.

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Вона додала, що зараз Камала Гарріс не зможе подолати Трампа, і він все одно стане президентом. Що стосується Байдена, вона впевнена, що він завершить свій термін на тлі все більших закликів піти у відставку.

«Я глянула на діаграму Камали більш детально, і в її чарті дійсно чудові транзити, набагато кращі, ніж у Джо Байдена. Однак я думаю, що Трамп випереджає її, коли доходить до справи».

Вона також передбачила, що в Сполучених Штатах напередодні виборів у серпні-вересні цього року або в першій половині 2025 року може статися насильство або теракт.

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«Навіть країни мають карти народження. Тож я подивився на карту народження США і побачила деякі речі, які могли показати несподіване, можливо, насильство чи хаос, які б вплинули на маси, громадськість. І я також дивилася на цикл, який пов’язаний з 9−11. Цей цикл триває до 2025 року. Це трохи здивувало мене. Я думаю, що політичні заворушення можуть виникнути через якийсь конфлікт із США. Але я не знаю, чи буде це внутрішній конфлікт у США, чи конфлікт буде із зовнішнім джерелом. Але так, я бачу певний конфлікт і напругу перед виборами».

Вона також додала, що якби кандидаткою від Демократичної партії була Мішель Обама, а не Камала Харріс, то Трамп зіткнувся б з жахливою втратою, додавши, що країна справді готова до жінки-президента.

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Раніше повідомлялося, що астрологиня Валентина Вітрок не вважає перемогу Трампа на виборах очевидною. Вона склала гороскоп політика на 2024 рік — там багато негативу, що додає надій його конкурентам.

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