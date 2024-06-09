Невже стане президентом? Астрологиня зробила прогноз по Дональду Трампу до кінця року

Якби українців запитали, кого вони підтримують серед кандидатів на посаду президента США, то більшість відповідей були б напевне не на користь Дональда Трампа — людини, яка обіцяла «не дати ні центу Україні» і взагалі припинити всіляку допомогу нашій країні.

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Цілком логічно, що астролог Валентина Вітрок вирішила дізнатись, хто може стати наступним президентом Штатів і зробила гороскоп Трампа на 2024 рік, пише українське видання.

Згідно з гороскопом на поточний рік на основі дати народження політика, планети розташовані так, що є багато опозицій та напружених аспектів, зокрема, Плутон перебуває у домі насильницької смерті в негативному аспекті до планети активної діяльності — Марса. Одна з опозицій вказує на ймовірні проблеми із серцем та лімфатичною системою. Ще один астрологічний аспект (соляр із Сонцем у 12-му будинку) прямо говорить про обмеження волі, щонайменше на чотири роки.

Особливістю натальної карти Трампа є те, що він народився в аурі місячного затемнення. Це позначається у подальшому на долі людини так, що можливі фатальні події, яких немає змоги уникнути.

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Зокрема, доля експрезидента США визначатиметься восени 2024 року між двома затемненнями — місячним, яке припаде на 17 вересня, та сонячним, що очікується 2 жовтня. Особливу небезпеку несе сонячне. Все через те, що Сонце з'єднається цьогоріч не тільки з Місяцем, а й зі злою фіктивною планетою Ліліт (Чорний Місяць), яка вказує на загибель.

«Місячне затемнення 17-го вересня в Штатах о 21:38 за Нью-Йорком створює в карті Трампа тауквадрат Ліліт у 9-му градусі Терезів (градус вказує на насильницьку смерть) до його натального Меркурія в 9-му градусі Рака (у цей час транзитний Марс стоятиме у поєднанні з натальним Меркурієм і на вершині тауквадрату), і ще є нюанс: транзитний південний місячний вузол в 7-му градусі Терезів знаходиться поруч з натальним Нептуном Трампа, який знаходиться в 6-му градусі Терезів (а градус також вказує на можливу насильницьку смерть). Уран саме перед місячним затемненням розвернувся на початку вересня і став ретроградним, тобто різкішим і непередбачуваним у своїй поведінці… Нагадаю, що Уран відповідає за серцеві напади, інсульти, вогневі поранення та автокатастрофи», — пояснила астрологиня.

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З позитиву — транзитний Юпітер у знаку Близнюків, під яким народжений Трамп, здатен привернути всі погляди до його представників. Аспекти Юпітера восени можуть вказувати на успіх, однак негатив від Ліліт може нівелювати його. Тобто, йдеться про нівелювання перемоги на виборах, якщо така відбудеться, додала Вітрок.

Тобто, в гороскопі політика на 2024 рік — більше негативу, що додає надій його ворогам.

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Нагадаємо, що нещодавно присяжні визнали експрезидента винним у справі про підкуп порноакторки за її мовчання.

Фото Голос Америки

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