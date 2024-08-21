«Укренерго» вирішило не відключати електрику 22 серпня, але до споживачів є прохання
В Україні, де останніми днями застосовувалися відключення світла, 22 серпня застосування відключень не прогнозується. Про це повідомили в компанії «Укренерго».
«При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00», — повідомили в компанії.
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