Як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло

Аномально спекотна погода випробуватиме українців на міцність ще тиждень — зниження температури очікується лише з 20 липня. За таких погодних умов в домівках, які не обладнані кондиціонерами, важко знаходитися. Втім, навіть якщо в оселі є кондиціонер, то він не працюватиме в умовах відключення світла. Отже, ночі перетворюються на достатньо важкий час.

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Про п’ятьох дієвих лайфхаків від Bob Vila, які допоможуть зробити сон комфортнішим навіть без кондиціонера, пише zaxid.net.

Мокрі простирадла

Секрет цього методу полягає в тому, щоб зволожити повітря і зробити його більш прохолодним. Для цього велике простирадло або ж великий банний рушник намочіть у воді, але не відтискайте його до сухого, він має бути добре зволоженим, але не мокрим. Після того простирадло повісьте біля відкритого вікна, щоб нічний протяг розносив по кімнаті охолоджене від води повітря. Також на нього можна розпорошити воду з пульверизатора, коли простирадло просохне.

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Ментоловий чай

Ментол здатний активувати білкові сенсорні рецептори в роті, які змушують нас відчувати холод. Тому продукти з ментолом — м'ята, естрагон, базилік та орегано — створюють відчуття прохолоди. Смак деяких цих напоїв може не сподобатися, але якщо випити перед сном склянку холодного м'ятного чаю з льодом, температура тіла знизиться і ви зможете швидше заснути. До того ж м'ята є чудовим заспокійливим засобом.

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Закрийте вікна

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Майже 30% небажаного тепла потрапляє у ваш будинок через вікна (особливо ті, що виходять на південь і захід), тому тримайте їх закритими, коли вас немає вдома. Використання штор, жалюзей та віконниць може значно знизити температуру в приміщенні.

Подушка з морозилки

Заздалегідь помістіть подушку у пакет і покладіть її в морозилку. Або покладіть туди лише лише наволочку. Швидке заморожування створить тимчасовий ефект прохолоди, який дозволить вам швидше заснути.

Охолодіть точково частини тіла

Якщо вам потрібне негайне охолодження, прикладіть лід до пульсових точок на тілі. Загорніть пакет з льодом у тканину та тримайте холодний компрес на задній поверхні колін, на згині руки, під пахвами або з боків шиї.

Раніше дієтологи назвали продукти, які рекомендується вживати під час спекотної погоди.

Фото Pixabay



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