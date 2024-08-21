Рада затвердила відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних

Верховна Рада України конституційною більшістю у 310 голосів ухвалила підтриманий Міноборони проєкт закону щодо повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

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Автор документу нардеп Олексій Гочаренко зазначив, що в чинному законі про мобілізацію йшлося лише про повнорідних брата чи сестру і що ця несправедлівість була врешті решт виправлена.

Його колега по фракції Ірина Геращенко додала, що складалися ситуації, коли, наприклад, жінка має двох синів від рідних шлюбів й один з них загинув, а другого могли призвати до війська.

Нагадаємо, що уряд врегулював питання щодо надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним, які здійснюють догляд за рідними та близькими.

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Фото з відкритих джерел

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