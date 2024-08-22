«Був проти будь-яких зв’язків із росією»: від отриманих поранень помер доброволець з Рівненщини

Триває війна і гинуть найкращі сини та доньки України. Віктор Камінський хотів, щоб Україна увійшла до ЄС та більше ніколи не страждала від дій сусіда-агресора. Саме за це він боровся. Але 20 серпня боєць помер у столичному шпиталі, повідомляє Костопільська громада. Воїну навіки 33 роки…

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«Віктор здобув професію вчителя у Рівненському гуманітарному інституті. По завершенню навчання жив та працював в Іспанії. Попри це, Віктор не переставав цікавитися історією України та подіями, що відбуваються в нашій державі».

Як розповідає батько воїна, Віктор пожив за кордоном і мріяв, аби Україна стала європейською розвиненою державою. Щоб звичайні люди могли жити значно краще.

«Я пам'ятатиму сина дуже людяним. Він допомагав тим, хто цього потребував. Він мріяв про розвиток і відбудову нашої країни. В його кімнаті — жовто-блакитний стяг та прапор Європи. Про сина нагадує також нагрудний знак „Ветеран війни“, який отриманий разом з УБД. Він захоплювався історією та географією, багато читав. Займався нумізматикою та добре розумівся в електроніці. Полюбляв футбол», — розповідає батько воїна Віктор Камінський.

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За словами земляків, майбутній воїн був проти будь-яких зв'язків із росією. Він фінансово допомагав тим, хто вийшов на Майдан. А у 2021-му повернувся з-за кордону. Після початку повномасштабного вторгнення, 6 серпня 2022 року, доєднався до лав ЗСУ. Обороняв нашу країну на Донеччині та Харківщині.

«Оскільки добре знав іспанську, служив в Інтернаціональному легіоні оборони України. Виконував бойові завдання, був перекладачем для своїх побратимів. Між боями вони мусили тренуватися. На одному із таких тренувань Віктор Камінський отримав травму, яка згодом вплинула на внутрішні органи. Серце відважного захисника зупинилося у шпиталі. Вдома на нього чекав батько та дві сестри по матері».

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Поховали захисника на кладовищі «Нове» поруч з іншими воїнами небесного легіону.

Раніше повідомлялося про загибель під Куп’янськом офіцера із Закарпаття.

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