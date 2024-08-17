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З честю виконував покладені на нього обов’язки: під Куп’янськом поліг офіцер із Закарпаття

20:05 19 серпня 2024
Ігорь Прокопов

Війна продовжує нести горе в українські родини. В Ужгороді попрощалися із загиблим героєм — майором Ігорем Прокоповим. У травні йому виповнилось 43 роки. Як повідомляє міська рада, майбутній воїн вищу освіту за спеціальністю «викладач англійської мови» та «правознавство» здобув у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

«Після чого строкову військову службу проходив у Державній прикордонній службі України. У 2016−2018 роках захищав Україну на сході — брав участь в антитерористичній операції. З 2001 до 2021 роки працював в органах державної безпеки, зокрема в управлінні СБУ у Закарпатській області, неодноразово заохочувався керівництвом управління та СБУ».

Восени 2022 року Ігор Прокопов знову став на захист держави від російських агресорів. У травні 2024 року бійця направили в одну з найгарячіших точок — у Куп’янський район Харківської області. Там він до останньої хвилини життя гідно та з офіцерською честю виконував покладені на нього обов’язки. Загинув герой 9 серпня.

Поховали Ігоря Прокопова на Пагорбі Слави. У нього залишилися батько, дружина, донька, брати.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув викладач Харківського університету Арсеній Рябенький.

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