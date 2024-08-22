На дивані не залишиться ані цятки: Олена Матвєєва розповіла, як просто почистити м'які меблі

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка розповіла про свій суперспосіб чищення ванни, показала, як видаляє плями та бруд з дивана.

М'які меблі часто піддаються різним забрудненням, особливо це стосується родин з малими дітьми, а також тих, в кого вдома є коти або собаки. Плями не тільки псують зовнішній вигляд дивану, а й з'являється неприємний запах.

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Матвєєва запропонувала засіб з кількох інгредієнтів, за допомогою якого можна позбавити меблі від запаху та різних плям.

Для приготування засобу знадобиться 0,5 літра води, 100 мл 95% спирту, столова ложка соди, столова ложка оцту та столова ложка будь-якого кондиціонера для білизни.

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Все це змішати у мисці або тазу. Можна розчин перелити у пульверизатор або нанести на забруднені місця дивану за допомогою губки.

Після того, як засіб нанесли на забруднені місця та плями, потрібно пройтися по поверхні меблі щіткою.

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«Цей склад дозволить очистити будь-які забруднення. Крім того, оцет та сода допоможуть позбавитись неприємних запахів. А запах кондиціонера для білизни навпаки напитає диван ароматом», — уточнила господиня.

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Раніше Олена Матвєєва розповіла про засіб, який допоможе тримати сантехніку в чистоті досить тривалий час.

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