Унітаз завжди буде чистим і буде дуже приємно пахнути: експертка порадив засіб, який можна легко приготувати вдома (відео)

Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка вже розповідала про «ароматну суміш», що може видалити і нальоти, і бруд з унітаза, порадила ще один рецепт.

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За її словами, можна приготувати засіб, який допоможе тримати сантехніку в чистоті досить тривалий час.

Для приготування засобу потрібно натерти запашне мило, додати дві столові ложки харчової соди, одну столову ложку зубного порошку й кілька крапель ефірної олії. Також не завадить якийсь барвник та трохи води.

Масу вимішувати до тих пір, поки вона не буде однорідною. Після цього сформувати невеликі кульки. Кульки помістити у шматочок фольги. Зубочисткою зробити багато проколів у кожній кульці.

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Зберігати засіб у контейнері з закритою кришкою.

З такими кульками, стверджує експертка, унітаз завжди буде чистим й мати приємний запах.

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Раніше ми розповідали, як француженки виготовляють чудо-таблетки для унітаза.

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